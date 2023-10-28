Набережные Челны, Татарстан, 28 октября, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Пожар в гостинице в Набережных Челнах удалось ликвидировать. Об этом сообщило МЧС России в своём официальном Telegram-канале.

Кадр из видео

В ведомстве рассказали, что возгорание удалось ликвидировать в 11:05 по московскому времени. По данным СМИ, в здании загорелись кровля и утеплитель фасада на 3 и 4 этажах.

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Ранее сообщалось, что площадь возгорания в гостинице составляет 4 тысячи квадратных метров. Из горящего здания успели эвакуировали 72 человека. В ликвидации пожара принимали участие 77 специалистов и 25 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, огонь вспыхнул в гостинице Kamarooms и уже успел охватить все этажи здания. Информации о пострадавших не поступало.