Москва, 28 октября, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Выход на прямые переговоры о создании двух государств Палестины и Израиля сейчас едва ли достижим, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Прямо сейчас едва ли они сядут за стол переговоров. Израильтяне просто ожесточены», — сказал он в интервью агентству БелТА, отвечая на вопрос о достижимости в настоящий момент цели создания двух государств.

Дипломат добавил, что ожесточенность проявляется в многочисленных официальных заявлениях руководства Израиля. Палестинцы, продолжил Лавров, «тоже находятся в весьма взвинченном состоянии».

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 13 октября заявил, что наземная операция с использованием тяжёлой техники грозит обернуться серьёзными последствиями. Через несколько дней он отметил, что вне зависимости от эскалации Россия выступает за создание суверенного палестинского государства.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил 21 октября на саммите мира в Каире, что палестино-израильский конфликт не получится погасить без решения основных проблем, связанных со статусом двух государств. Он призвал стороны разорвать порочный круг насилия и отказаться от односторонних шагов, в числе которых и поселенческое поглощение палестинских территорий, и подрыв статуса иерусалимских святынь.