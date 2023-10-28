Тель-Авив, Израиль, 28 октября, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Потерь со стороны израильской армии в ходе ночных рейдов в секторе Газа не зафиксировано. Об этом 28 октября заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.

Liu Zongya/Global Look Press

«За ночь потерь среди наших сил не зафиксировано», — сказал Хагари на брифинге.

По его словам, силы ЦАХАЛ вошли на северную территорию сектора Газа и расширили зону наземных операций. В этих действиях участвовали бронетанковые, пехотные, артиллерийские и инженерные подразделения.

Он также подтвердил уничтожение ряда ключевых командиров ХАМАС в ходе ночных операций.

Как сообщало ИА Регнум, ранее член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака заявил, чтопопытка наземного наступления израильской армии на сектор Газа провалилась, Израиль понёс большие потери. По его словам, для эвакуации раненых и погибших с поля боя израильские военные использовали вертолёты.

Представитель израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари 27 октября сообщал, что сухопутные войска Армии обороны Израиля вечером 27 октября расширяют масштабы наземных манёвров в секторе Газа. В свою очередь в ХАМАС заявили, что Израиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха.