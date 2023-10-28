Тель-Авив, Израиль, 28 октября, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Израильские истребители поразили командующего военно-морскими силами палестинского движения ХАМАС в городе Газа Ратиба Абу Цахибана. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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«Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по командующему военно-морскими силами ХАМАС в бригаде города Газа Ратибу Абу Цахибану», — говорится в сообщении.

Отмечается, что он спланировал и возглавил операцию проникновения на территорию Израиля с моря, которую пытались осуществить 24 октября и которую пресекли израильские военно-морские силы.

Как передавало ИА Регнум, представитель израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари сообщал, что сухопутные войска Армии обороны Израиля вечером 27 октября расширяют масштабы наземных манёвров в секторе Газа. В свою очередь в ХАМАС заявили, что Израиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха.

Американский телеканал CNN отмечал, что у границы Израиля и сектора Газа работает артиллерия, идут танковые обстрелы, также в регионе замечены истребители. За ночь истребители израильской армии нанесли удар по 150 подземным объектам на севере сектора Газа, было убито несколько членов палестинского движения ХАМАС.