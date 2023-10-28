Житель Энгельса избил жену на глазах плачущего ребёнка
Энгельс, Саратовская область, 28 октября, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Житель города Энгельса избил жену в присутствии их маленькой дочери. Об этом сообщает 28 октября издание «saratov24.ru».
Инцидент попал на видеокамеру, установленную возле подъезда. Судя по кадрам, пара возвращалась домой и выясняла отношения. Женщина плакала, девочка дошкольного возраста уговаривала отца не трогать мать.
«Папа, не надо, она тебе всё-всё отдаёт», — говорит девочка на видео.
Однако мужчина всё равно несколько раз ударил жену по голове, а потом, когда она упала, продолжил бить её ногами.
По факту происшествия проводится проверка, устанавливается личность и местонахождение мужчины, сообщили пресс-службе управления МВД по Саратовской области.
Как сообщало ИА Регнум, ранее в Алтайском крае 61-летний мужчина разозлился на 40-летнюю жену, которая не может родить ему десятого ребёнка, и жестоко её избил. В настоящее время пара воспитывает семь несовершеннолетних детей и держит большое хозяйство.
В Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего инспектора ДПС, который из ревности переломал рёбра бывшей жене и её сожителю. Инцидент произошёл в июле в городе Михайловке.