Вашингтон, 28 октября, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин чувствует, что конфликт на Украине складывается в его пользу. Об этом заявила бывший директор по России в Совете национальной безопасности Соединённых Штатов Фиона Хилл в интервью Foreign Policy.

Иван Шилов ИА Регнум

Она отметила, что этот конфликт становится внутренней проблемой для многих государств.

«И поэтому Путин считает, что это станет ключом к подрыву поддержки Киева и к тому, что всё более негативное восприятие войны в западном обществе подтолкнет к началу переговорного процесса на условиях России», — приводит издание слова Хилл.

По её мнению, в бюджете США проблема Украины была объединена с противостоянием на Ближнем Востоке и в такой ситуации Киев не знает, как сориентироваться.

Хилл полагает, что Запад стал жертвой завышенных ожиданий относительно того, что на самом деле могли сделать украинцы в ходе контрнаступления.

«Нам нужен был более разумный разговор о возможностях украинских военных. Россияне действительно закрепились. Сотни километров противотанковой обороны и мин», — добавила она.

Как передавало ИА Регнум, по словам военного аналитика центра Европейского совета по международным отношениям Густава Гресселя, президент России Владимир Путин сделал правильное предположение о том, что Запад постепенно устанет от огромных расходов на поддержку Украины. Грессель отметил, что Россия, истощая мощности украинского военно-промышленного комплекса, заставляет Киев сильнее полагаться на помощь Запада. Сравнивая «провальный вывод войск» из Афганистана, эксперт сделал вывод, что Запад может постепенно отказаться продолжать спонсировать Киев, так как посчитает это слишком затратным занятием.

Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил о невозможности победы Украины над Россией, независимо от того, сколько денег выделит Конгресс и сколько танков и боеприпасов американская сторона предоставит Киеву.