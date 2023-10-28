Москва, 28 октября, 2023, 11:14 — ИА Регнум. ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области порядка 20 снарядов. Об этом 28 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что в Белгородском районе по селу Журавлёвка был выпущен один артиллерийский снаряд, в селе Щетиновка с дрона было сброшено два взрывных устройства, в Грайворонском городском округе на окраине села Сподарюшино противник сбросил с беспилотника семь взрывных устройств.

Гладков добавил, что по окраине села Безымено было выпущено два миномётных снаряда, по окраинам сёл Пороз и Дроновка ВСУ выпустили четыре и три миномётных снаряда соответственно.

«Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны перехватили четыре дрона ВСУ над территорией Орловской области и два беспилотника над территорией Тульской области.

Вечером 27 октября дежурные силы ПВО России уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области.

Вечером 26 октября в Минобороны РФ заявили о попытке ВСУ совершить теракт с помощью дронов в Курской области. Беспилотники перехватили российские средства противовоздушной обороны. БПЛА были перехвачены неподалёку от населённого пункта Курчатов, рядом с которым находится Курская АЭС.