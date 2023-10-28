Москва, 28 октября, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Российские военные отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом 28 октября сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Министерство обороны России

«Отражены четыре атаки штурмовых групп 24-й и 67-й механизированных бригад противника в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Торское и Петровское», — сказал Савчук.

Он добавил, что в районе Торского участка подразделения группировки «Центр» нанесли огневое поражение штурмовым группам 63-й механизированной бригады ВСУ.

Также отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено 15 расчётов полевой артиллерии ВСУ, уничтожено более 120 украинских военных, две боевые машины пехоты и САУ «Акация».

Как передавало ИА Регнум, 27 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные за неделю отразили более 45 атак ВСУ на краснолиманском направлении. Потери противника на данном направлении составили более 1020 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и три орудия.