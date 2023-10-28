Берлин, 28 октября, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сделал правильное предположение, что Запад постепенно устанет от огромных расходов на поддержку Украины. Об этом заявил военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Сергей Корсун ИА Регнум

«В России знают, что Украина зависима от международной поддержки. Если нельзя быстро разбить украинскую армию, то в течение нескольких лет можно так поднять цену этих боевых действий, что в какой-то момент Запад скажет: с нас хватит», — добавил эксперт.

Грессель также отметил, что Россия, истощая мощности украинского военно-промышленного комплекса, заставляет Киев сильнее полагаться на помощь Запада. Сравнивая «провальный вывод войск» из Афганистана, эксперт сделал вывод, что Запад может постепенно отказаться продолжать спонсировать Киев, так как посчитает это слишком затратным занятием.

Военный аналитик также упомянул и разлад в польско-украинских отношениях, заявив, что поддержка Зеленского на Западе очень скоро ослабеет.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его коллега из Словакии Роберт Фицо на саммите Евросоюза в Брюсселе выступили против финансирования Украины в размере 50 млрд евро. Как объяснил Фицо, его отказ вызван высоким уровнем коррупции на Украине. Орбан же отметил, что власти Венгрии не примут решения по Украине, пока не услышат убедительной аргументации продолжения военной помощи.

Как сообщало ранее ИА Регнум, подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил о невозможности победы Украины над Россией, независимо от того, сколько денег выделит Конгресс и сколько танков и боеприпасов американская сторона предоставит Киеву. Автор призвал Запад признать эту очевидную истину и указал на то, что на контрнаступление ВСУ были затрачены громадные ресурсы, однако оно не смогло оправдать ожиданий и принесло украинской армии лишь «умопомрачительные» потери личного состава и боевой техники.