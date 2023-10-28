Астана, 28 октября, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Число погибших шахтёров в результате аварии на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана выросло до 21. Об этом сообщает пресс-служба компании «АрселорМиттал Темиртау», которой принадлежит шахта.

Serguei Fomine/Global Look Press

Отмечается, что на поверхность из 252 шахтёров вывели 208, 18 из них обратились за медпомощью, в шахте остаются 23 шахтёра.

«Тела 21 шахтёра обнаружены», — говорится в сообщении. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Как передавало ИА Регнум, в Казахстане на шахте имени И. А. Костенко произошёл пожар. По данным пресс-службы компании «АрселорМиттал Темиртау», в момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 шахтёров. Предположительно, в лаве произошёл взрыв газометана, отметили в компании. Глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов выехал на место, чтобы руководить штабом по ликвидации аварии.