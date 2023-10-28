Валдай, Новгородская область, 28 октября, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Инцидент с сыном мигрантов из Таджикистана, который пришёл в школу в Валдае с национальным флагом и пригрозил убийством девочке за сделанное ему замечание, стал поводом для проверки. Об этом сообщили 27 октября в следственном управлении СКР по Новгородской области.

Иван Шилов ИА Регнум

Видеоролик с 15-летними школьниками, один из которых обмотал себя флагом Таджикистана, появился ранее в одной из новгородских групп в соцсети «ВКонтакте». Помимо угрозы убийством, подросток заявил, что никогда не притронется к российскому флагу.

«В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства, изложенные в видеоролике», — говорится в сообщении ведомства.

Всех участников инцидента доставили в отделение полиции для разбирательства, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Проверку также начала прокуратура региона.

Глава Валдайского района Юрий Стадэ заявил, что прежде жалобы на подростка и его семью не поступали, об этом сообщила пресс-служба районной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Почему школьник так себя вёл, неясно. Администрация района держит ситуацию на контроле, комиссия по делам несовершеннолетних разберёт инцидент вместе с ребёнком и родителями, отмечено в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Самаре подростки-мигранты ограбили ребёнка, а также преследовали других детей и угрожали им. Возбуждено уголовное дело о грабеже, глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.