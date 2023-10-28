Газа, Палестина, 28 октября, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Попытка наземного наступления израильской армии на сектор Газа провалилась, Израиль понёс большие потери. Об этом 28 октября заявил член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака телеканалу Al Mayadeen.

Mahmoud Issa/Global Look Press

«Попытка наземного вторжения с трёх направлений на сектор Газа провалилась этой ночью. Армия Израиля понесла большие потери», — сказал Барака.

По его словам, для эвакуации раненых и погибших с поля боя израильские военные использовали вертолёты.

Как передавало ИА Регнум, представитель израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари сообщал, что сухопутные войска Армии обороны Израиля вечером 27 октября расширяют масштабы наземных манёвров в секторе Газа. В свою очередь в ХАМАС заявили, что Израиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха.

Американский телеканал CNN отмечал, что у границы Израиля и сектора Газа работает артиллерия, идут танковые обстрелы, также в регионе замечены истребители. За ночь истребители израильской армии нанесли удар по 150 подземным объектам на севере сектора Газа, было убито несколько членов палестинского движения ХАМАС.

Израиль нанёс удары рядом с двумя больницами в секторе Газа. По словам журналиста, ударам ЦАХАЛ подверглись территории возле крупнейшей в анклаве больницы «Аш-Шифа» и индонезийского госпиталя. В медицинских учреждениях находилось большое количество раненых гражданских лиц.

Хагари также заявил, что оперативный штаб радикальной группировки ХАМАС, а также его подземная и наземная инфраструктура находятся на территории крупнейшей больницы «Аш-Шифа» в городе Газа. Он указал на наличие у ЦАХАЛ конкретных доказательств того, что сотни террористов спрятались в больнице после массовых убийств 7 октября. Именно отсюда осуществляется командование ракетным огнём и подразделениями ХАМАС, добавил он.