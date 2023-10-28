Будапешт, 28 октября, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что не видит намерения государств добиться прогресса в расследовании обстоятельств подрыва газопроводов «Северный поток».

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, он находит возмутительным и скандальным тот факт, что никакого прогресса в расследовании атаки на трубопровод «Северный поток» достигнуто не было.

Он напомнил, что подрыв «Северных потоков» произошёл более года назад.

«Прогресса нет, и я на самом деле не вижу намерения добиться прогресса, что возмутительно, потому что подобно недавней атаке в Прибалтике критическая инфраструктура Европы подверглась нападению», — приводит «РИА Новости» слова политика.

Сийярто добавил, что Венгрия выступает за всестороннее, тщательное и глубокое расследование как в случае с подрывом «Северных потоков», так и в ситуации с произошедшим на Balticconnector.

Как передавало ИА Регнум, взрывы на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Российской энергетической недели» 11 октября заявил, что подрыв «Северных потоков» является актом терроризма на государственном уровне, расследование не ведётся. По словам российского лидера, нитки газопровода были взорваны, расследование обстоятельств произошедшего не ведётся. Он также отметил, что обращения РФ, направленные в профильные ведомства Евросоюза, игнорируются. В итоге произошедшего выросли цены на газ в Европе.

О повреждении Balticconnector в финской экономической зоне 10 октября сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Он подчеркнул, что повреждение газопровода не могло возникнуть из-за естественных причин. Глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен заявил, что газопровод мог быть повреждён корабельным якорем. Эстонские СМИ выдвинули версию, что за происшествием стоит судно из Гонконга Newnew Polar Bear, которое в день аварии проходило возле Balticconnector.