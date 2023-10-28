Москва, 28 октября, 2023, 09:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили на херсонском направлении украинский самолёт Су-25 с экипажем, сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

MOD Russia/Global Look Press

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на херсонском направлении уничтожены: самолет Су-25 с экипажем», — цитирует его ТАСС.

Также была уничтожена живая сила ВСУ в районе острова Алешкинский, гаубица Д-30 с боекомплектом в районе населённого пункта Тягинка, живая сила противника в районе малого ж/д моста, 120-мм минометный расчёт и боекомплект к нему в районе населённого пункта Львово.

Как сообщало ИА Регнум, с начала октября российские военные сбили 20 истребителей МиГ-29, восемь штурмовиков Су-25, один бомбардировщик Су-24, два учебно-боевых самолета Л-39 и три вертолёта Ми-8.

Кроме того, за неделю уничтожены 208 украинских беспилотников, перехвачены 19 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и четыре — «Ураган», две оперативно-тактические ракеты ATACMS, две противокорабельные ракеты «Нептун», шесть противорадиолокационных ракет HARM, восемь управляемых авиационных бомб JDAM, а также зенитная ракета С-200, переделанная для поражения наземных целей.