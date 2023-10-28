Караганда, Казахстан, 28 октября, 2023, 09:05 — ИА Регнум. В Казахстане число погибших в результате аварии на шахте им. Костенко компании «АрселорМиттал Темиртау» в Караганде увеличилось до 20 человек. Об этом сообщило агентство «Казинформ».

Serguei Fomine/Global Look Press

Ранее сообщалось о 16 погибших.

«Сорок человек остаются в шахте, обнаружено 20 шахтёров без признаков жизни», — сообщил исполнительный директор компании Виктор Гафиулов.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на шахте им. Костенко в Караганде произошёл, предположительно, из-за взрыва газометана в лаве. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 шахтёров.

Глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов выехал на место, чтобы руководить штабом по ликвидации аварии.