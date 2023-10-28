Якутск, 28 октября, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Число госпитализированных после пожара в административном здании в Якутске, увеличилось до пяти. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) в своём Telegram-канале.

МЧС России

Отмечается, что в республиканскую № 2 поступили 10 человек.

«На данный момент 5 человек госпитализированы, три пациента в крайне тяжёлом состоянии, у двоих состояние стабильное», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пятерым пострадавшим было назначено амбулаторное лечение, врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медпомощь.

Как передавало ИА Регнум, пожар в офисной семиэтажке в Якутске вспыхнул на четвёртом этаже, его тушили по повышенному рангу. Люди из окон звали на помощь, некоторые вышли на карниз. Первоначально сообщалось о двух пострадавших. В результате пожара погиб один человек. Среди пострадавших детей нет. Из здания, в том числе с помощью автолестниц, спасли 52 человека. Огонь повредил 180 кв. метров площади. В тушении пожара участвовали около 60 человек и 15 единиц пожарной и специальной техники.