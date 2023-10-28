Тель-Авив, Израиль, 28 октября, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Израильская авиация ликвидировала главу воздушных сил палестинского движения ХАМАС Асема Абу Ракаба, заявили 28 октября в ЦАХАЛ.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

«Ночью <…> истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по главе воздушных сил ХАМАС», — уточнили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Утверждается, что командир воздушных сил ХАМАС принимал участие в планировании атак на населённые пункты вокруг сектора Газа 7 октября. Также под его руководством ХАМАС проникал в Израиль на парапланах. Кроме того, он отвечал за атаки беспилотников на посты ЦАХАЛ.

Как передавало ИА Регнум, ранее корреспондент Al Jazeera сообщил об ударах ЦАХАЛ вблизи двух больниц в секторе Газа. В медицинских учреждениях находилось большое количество раненых гражданских лиц.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари 25 октября объявил о ликвидации в секторе Газа командира одного из батальонов ХАМАС Тайясира Мубашира. В прошлом он командовал военно-морскими силами движения и занимал ряд позиций в цепочке производства оружия. Убитый, по данным ЦАХАЛ, был родственником некоторых высокопоставленных членов организации, включая военного командира Мохаммеда Ад-Дейфа. В ХАМАС он курировал атаки против Израиля.