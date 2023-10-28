Вена, 28 октября, 2023, 07:52 — ИА Регнум. Россия никогда не размещала на Запорожской АЭС тяжёлые вооружения, нет их там и сейчас. Об этом «РИА Новости» заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Иван Шилов ИА Регнум Запорожская АЭС

Для подтверждения своего заявления, дипломат пригласил экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотреть площадки и убедиться.

Дипломат при этом сказал, что не совсем понятно, почему проверяющие так стремятся попасть на крыши ядерных реакторов.

«Уже был организован осмотр на трёх крышах, где они смогли убедиться, что там нет ни танков, ни артиллерии, ни ракетных систем залпового огня. Хотя, думаю, это и так было понятно еще до посещений», — пояснил постпред РФ.

Как сообщало ИА Регнум, беспилотники, запущенные украинской армией, практически ежедневно нейтрализует охрана Запорожской АЭС. Такое заявление сделал заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

Атаки и эпизоды огневого воздействия со стороны украинской армии на город Энергодар и Запорожскую АЭС производятся с июля 2022 года практически ежедневно.

В свою очередь начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов признал три безуспешные попытки украинского спецназа атаковать и захватить Запорожскую АЭС.

В МИД России заявили, что признание Буданова в атаках на ЗАЭС должно стать холодным душем для ООН. Российская сторона неоднократно заявляла, что режим Зеленского шантажирует европейцев, используя станцию в качестве грязного ядерного оружия.