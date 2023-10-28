Вашингтон, 28 октября, 2023, 07:36 — ИА Регнум. Американский лидер Джозеф Байден в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И предложил китайской стороне сообща действовать для стабилизации и улучшения отношений между странами, противодействовать угрозам. Об этом сообщило 28 октября агентство Синьхуа.

Gage Skidmore Джо Байден

Ван И выразил согласие и сказал, что руководители стран должны действовать на основе трёх принципов — взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, выдвинутых председателем КНР Си Цзиньпином.

Министр иностранных дел также добавил, что эти принципы отвечают фундаментальным интересам двух народов и являются «общим ожиданием международного сообщества».

«Китай придаёт большое значение надеждам на улучшение отношений с США», — заверил Ван И.

В разговоре с министром Байден попросил передать привет председателю Си Цзиньпину.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе визита в Вашингтон глава МИД КНР Ван И договорился о потенциальной встрече лидеров двух стран Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС, который состоится в ноябре в Сан-Франциско.

Ван И обсудил с американским госсекретарём Энтони Блинкеном ряд разногласий между Пекином и Вашингтоном.