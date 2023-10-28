Вашингтон, 28 октября, 2023, 07:02 — ИА Регнум. На данном этапе Украина не может войти в состав Североатлантического альянса, это признают все союзники военно-политического блока, заявила глава директората ядерной политики НАТО Джессика Кокс.

Иван Шилов ИА Регнум Саммит НАТО в Вильнюсе — копия

«Союзники выразили свою поддержку сближению Украины с НАТО в этот переходный период, признавая, что мы ещё не находимся на том этапе, когда Украина могла бы присоединиться к альянсу», — сказала она в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Кокс подчеркнула, что в отношениях между НАТО и Украиной необходимо проделать большую работу, но важные шаги в этом направлении были сделаны на саммите в Вильнюсе. В настоящее время идёт процесс «удваивания» усилий по сближению Украины с альянсом, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс считает, что сейчас Украина гибнет по вине американцев, которые стремятся расширить НАТО и свою сферу влияния.

В 2008 году при президентстве Джорджа Буша США перешли важную для России «красную линию», пообещав принять в блок Грузию и Украину, в Европе при этом понимали опасность такого шага. По словам Сакса, для обеих стран это оказалось губительным решением.

На саммите НАТО, который проходил в июле 2023 года в Вильнюсе, страны — члены альянса пообещали продолжать оказывать Украине военную поддержку, но, вопреки просьбам Киева, не стали приглашать Украину в альянс.

В августе глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина могла бы получить членство в альянсе быстрее в обмен на уступку России части своих территорий, поскольку такая уступка помогла бы прекратить конфликт. Позднее Йенссен извинился за это высказывание.