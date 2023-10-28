Новый, 612-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием об успехах российских войск на южнодонецком направлении фронта. Как сообщил 28 октября начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов,поражены живая сила и техника четырёх бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Удары нанесены по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Бои велись близ населённых пунктов Новомихайловка, Катериновка, Водяная, Угледар, Золотая Нива, Урожайное и Старомайорское.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.