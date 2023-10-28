Вашингтон, 28 октября, 2023, 06:37 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск вопросом прокомментировал выпуск шоу журналиста Такера Карлсона, посвященный гонениям на церковь на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь

Карлсон заявил, что из «всех преступлений» президента США Джо Байдена поддержка украинского правительства, которое бросает священников в тюрьму, может быть «самой показательной».

Американец резюмировал, что после запрета Киевом канонической церкви «практически никто в США ничего не сказал по этому поводу».

«Священников сажают в тюрьму?» — задал вопрос Илон Маск в комментариях под выпуском программы.

Как сообщало ИА Регнум, американский журналист Такер Карлсон заявил на религиозном мероприятии о том, что Россия более христианская страна, чем Украина, где верующих преследуют.

Он сказал, что «одна из этих стран» арестовывала священников и закрывала церкви, привлекая силовиков.

«И это была не Россия», — признал журналист.

Политики на Украине раскритиковали папу Римского Франциска за слова о «величии России», которые он произнёс на Всероссийской встрече католической молодежи 25 августа.

19 октября абсолютным большинством голосов депутаты Верховной рады Украины, страны, «воюющей за демократические ценности», в первом чтении поставили вне закона Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП). То есть единственную каноническую православную церковь на Украине.