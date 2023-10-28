США, 28 октября, 2023, 06:04 — ИА Регнум. Губернатор американского штата Мэн Джанет Миллс подтвердила, что полиция обнаружила тело объявленного в розыск подозреваемого в массовой стрельбе в Льюистоне Роберта Карда.

Scott.af.mil Стрельба из ружья

«Роберт Кард мертв», — сказала журналистам Миллс.

Об этом также доложили президенту США Джо Байдену.

Роберт Кард

Глава департамента общественной безопасности штата Майкл Сасчак подтвердил, что Кард покончил с собой. По информации полиции, тело подозреваемого было обнаружено вечером 27 октября.

По уточнённым данным Кард застрелил 18 человек, ещё 13 получили ранения.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября в городе Льюистон (штат Мэн) произошла стрельба в ресторане, магазине и развлекательном центре. Сообщалось, что погибли по меньшей мере 22 человека, пострадали, по разным оценкам, от 50 до 60 человек.

В розыск был объявлен 40-летний Роберт Кард. Местные СМИ сообщали, что ранее он состоял на военной службе, а также имел проблемы с психикой. В полиции призвали жителей соседних населённых пунктов оставаться в своих домах.

На телеканале ABC News со ссылкой на источники заявили, что Кард, по предварительным данным, совершил самоубийство.

Роберт Кард уже угрожал совершить нечто подобное.