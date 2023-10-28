Вашингтон, 28 октября, 2023, 05:24 — ИА Регнум. Для Киева решение нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо отказаться от предоставления военной помощи Украине стало неприятным развитием событий, написало американское издание Newsweek со ссылкой на главу комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александра Мережко.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо

«Словакия всё равно не была самым большим поставщиком помощи для Украины. В то же время я надеюсь, что демократическая оппозиция в Словакии достаточно сильна, чтобы не дать Фицо сделать из этой страны Венгрию», — сказал Мережко.

Украинский политик назвал Фицо «мини-Орбаном» (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. — Прим. ИА Регнум).

Как сообщало ИА Регнум, ранее венгерский премьер Виктор Орбан и его коллега из Словакии Роберт Фицо на саммите Евросоюза в Брюсселе выступили против финансирования Украины в размере €50 млрд.

Фицо объяснил свой отказ высоким уровнем коррупции на Украине. Власти Венгрии пообещали не принимать решений по Украине, пока не услышат убедительной аргументации.

Фицо возглавил правительство Словакии по итогам прошедших 30 сентября выборов. Его партия получила 42 из 150 мест в парламенте, а с учётом договорённости с двумя другими политическими силами стала контролировать 79 мест. Прежде Фицо три раза был премьер-министром.

Премьер Фицо во время встречи с депутатами заявил, что официальной политикой Словакии будет отказ от военной помощи Украине.