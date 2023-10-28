Рабат, 28 октября, 2023, 05:20 — ИА Регнум. Европейский проект спутниковой навигации Galileo оказался «в тупике» из-за бойкота российских космических технологий. Об этом написал обозреватель Фрэнсис Нуде в статье для марокканской газеты La Nouvelle Tribune.

Roscosmos.ru Космонавт в открытом космосе

Автор констатирует, что там, где космос когда-то считался «убежищем, он стал новой ареной конфронтации». Проект Galileo, имеющий влияющее значение для суверенитета, зашёл в тупик из-за бойкота российских технологий и недоступности обычных пусковых установок.

Таким образом, из-за отказа от российских ракет-носителей «Союз», Европа вынуждена обратиться к американской SpaceX Илона Маска, сделать противоречивый шаг, но необходимый.

Европейская ракетная программа Ariane сталкивается с трудностями, а «временный альянс» со SpaceX обнажает зависимость Европы от неевропейских игроков в этом важнейшем секторе.

Участие SpaceX будет осуществляться с территории США.

Как сообщало ИА Регнум, частная космическая компания SpaceX доставит по итогам текущего года на околоземную орбиту 1600 тонн груза, что в 4 раза больше, чем остальной мир, подсчитал Илон Маск, являющийся генеральным директором компании.

24 сентября SpaceX успешно вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink. На околоземную орбиту спутники были доставлены ракетой-носителем Falcon 9, которая стартовала с базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.