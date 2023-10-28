Вашингтон, 28 октября, 2023, 04:44 — ИА Регнум. В ходе визита в Вашингтон глава МИД КНР Ван И договорился о потенциальной встрече лидеров двух стран Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС, который состоится в ноябре в Сан-Франциско. Об этом журналистам рассказал один из чиновников Белого Дома.

U.S. Department of State Си Цзиньпин и Джозеф Байден

«Стороны подтвердили, что будут работать совместно для организации личной встречи президента Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА Регнум, Ван И обсудил с американским госсекретарём Энтони Блинкеном ряд разногласий между Пекином и Вашингтоном.

Блинкен подтвердил, что Соединенные Штаты продолжат отстаивать свои интересы и ценности, а также интересы союзников и партнёров.

Способность Китая и США правильно сосуществовать имеет решающее значение для мира и развития во всем мире. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил 25 октября в поздравительном письме, адресованном участникам ежегодного гала-ужина Национального комитета по американо-китайским отношениям.