Хельсинки, 28 октября, 2023, 03:47 — ИА Регнум. Финны не оценили и раскритиковали забор, который власти начали строить на восточной границе с Россией. По мнению местных жителей, он вызывает смех и кажется «несерьёзным». Об этом рассказал телеканал MTV Uutiset.

Иван Шилов ИА Регнум Граница с Финляндией

Люди оценили первые 3 км забора и высказали претензии.

Фото недостроенного сооружения опубликовал в соцсетях один из пограничников. В комментариях финны раскритиковали его и назвали «забором для детского сада».

Остальные 320 км будут делать с учётом поступивших предложений. Специалисты решили изменить подход к работе над оставшейся частью.

Начали строить забор в 2022 году.

Как сообщало ИА Регнум, председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве.

Посол Финляндии в России 25 октября был вызван в МИД РФ, ему заявили о прекращении действия соглашения двух стран о приграничном сотрудничестве.

10 октября стало известно, что Финляндия запланировала облегчить процесс конфискации принадлежащей россиянам недвижимости. Финские власти собрались сделать это до окончания срока своих полномочий в 2027 году, а до этого ужесточили ограничения на въезд для российских владельцев недвижимости и на проведение платежей из России.