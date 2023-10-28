Вашингтон, 28 октября, 2023, 03:18 — ИА Регнум. Российская дипмиссия в США обратила внимание на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джона Кирби о якобы проводимых военными РФ казнях своих же солдат, которые отказываются выполнять приказы. Эти высказывания циничны и не имеют подтверждения, подчеркнули 28 октября в посольстве России.

Washington.mid.ru Здание посольства России в США

«Это гадкое, до предела циничное, ничем не обоснованное заявление. Снова ссылки на какие-то мистические источники информации. Никаких конкретных примеров или документальных подтверждений», — написали в Telegram-канале дипмиссии.

По словам дипломатов, администрация Белого дома использует свой излюбленный инструментарий по вбросу в медиапространство совершенно чудовищных фейков.

Автором такого запредельного вранья может быть лишь человек с воспалённым сознанием для поиска оправданий своим подопечным, которые провалили столь разрекламированное контрнаступление, отметили в посольстве РФ.

Дипмиссия заявила, что все упомянутые высказывания Кирби лживы, российские военные в боевых условиях действуют мужественно и героически. Войска РФ профессионально защищают родную землю, а США не стоит судить по себе, добавили дипломаты.

Как сообщало ИА Регнум, в результате вторжения армии США и их союзников в Ирак 20 марта 2003 года, по разным данным, погибли от 80 тыс. до 1,1 млн представителей мирного населения. Конфликт продлился до 15 декабря 2011 года. За это время оружие массового поражения, которое стало предлогом для начала войны, в Ираке так и не было обнаружено.

Президента Ирака Саддама Хусейна казнили. США тогда обещали построить «свободную нацию», но и Ирак до сих пор страдает от экстремизма и насилия, экономического отставания и слабости. Спустя 20 лет, на Западе по-прежнему неохотно говорят о том, что именно интервенция США привела к краху государственности Ирака.

Батальон, состоящий из добровольцев, ранее служивших в ВСУ, вступил в ряды российских войск. Батальон имени Богдана Хмельницкого поступил на службу в российское тактическое формирование «Каскад».

С 1 января по 25 октября 2023 года в интересах Объединённой группировки войск на военную службу поступило практически 385 тыс. человек. Из них 305 тыс. — это военнослужащие, зачисленные по контракту, и порядка 80 тыс. — добровольцы.