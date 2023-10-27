Каир, 28 октября, 2023, 02:18 — ИА Регнум. Над северо-восточным районом Синайского полуострова в ночь на 28 октября были сбиты два дрона, которые летели из южной части Красного моря в северном направлении. Об этом сообщил официальный представитель египетских вооруженных сил Гариб Абдель Хафез.

U.S. Air Force Истребитель ВВС Египта

В ходе расследования выяснилось, что сбитые БПЛА у городов Нувейба и Таба направлялись из южного района Красного моря на север.

Один из дронов был атакован за пределами Египта, второй упал в городе Таба.

«ВВС и силы ПВО страны активизируют работу по обеспечению безопасности египетского воздушного пространства», — сказал представитель египетской армии.

Как сообщало ИА Регнум, ударам ЦАХАЛ подверглись территории возле крупнейшей в анклаве больницы «Аш-Шифа» и индонезийского госпиталя.

В медицинских учреждениях находилось большое количество раненых гражданских.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн назвала «позорной» резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с призывом к перемирию в секторе Газа. Она уточнила, что ЦАХАЛ будет действовать точно так же, как «мир действовал против нацистов и «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).