Санкт-Петербург, 28 октября, 2023, 01:54 — ИА Регнум. У 11 человек выявлена кишечная инфекция после посещения ресторана Ivori Garden на 8-й Советской улице в Санкт-Петербурге. При этом у восьми из них обнаружена сальмонелла. Об этом сообщило городское управление Роспотребнадзора.

Wikimedia Commons Сальмонелла

Установлено, что все заболевшие ели готовую кулинарную продукцию ресторана. Сальмонелла обнаружена и в пробах продуктов из кухни ресторана.

Суд рассмотрит протокол Роспотребнадзора о приостановке деятельности заведения 1 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, 27-летний житель Санкт-Петербурга умер после того, как съел шаурму, его тело обнаружили в собственной квартире.

Управление Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге в сентябре сообщило об остром отравлении 69 человек, в том числе одного ребёнка, съевших готовые блюда компании Greenbox. У одного из отравившихся нашли возбудителя сальмонеллёза.

В Москве в конце августа отравились 53 человека, которые ели шаурму или курицу-гриль, купленные в одном из кафе на севере столицы. В управлении Роспотребнадзора сообщили о 20 случаях выявления сальмонеллёза.

В Перми в больницу с отравлением госпитализированы 15 участников Всероссийского фестиваля детских цирковых коллективов.