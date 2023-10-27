Париж, 28 октября, 2023, 01:35 — ИА Регнум. Власти Израиля не допускают возможности участия иностранных военных в своих операциях, заявил в эфире радиостанции Europe 1 посол еврейского государства во Франции Рафаэль Морав.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

Дипломат подчеркнул, что Израиль всегда самостоятельно противостоял своим врагам, и так будет продолжаться.

«Мы никогда не просили помощи в виде направления нам войск. Речи об отправке французских военнослужащих в Израиль или сектор Газа быть не может», — сказал он.

Морав при этом допустил сотрудничество с Францией в вопросах разведки и борьбы с финансированием терроризма, в частности, в контексте использования криптовалют.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в ООН заявили, что израильская армия совершает военные преступления в секторе Газа. Лишение населения Газы основных товаров, электричества и воды, а также бомбардировки густонаселённых районов нарушают международное гуманитарное право.

Сухопутные войска ЦАХАЛ 27 октября провели новый наземный рейд в секторе Газа. Авиация и артиллерия армии Израиля нанесли удары по объектам, принадлежащим ХАМАС, в районе Шуджаия и по всему сектору. По окончании операции войска покинули этот район.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Газе и Израилю с призывом к немедленному прекращению огня и требованием от всех сторон соблюдения обязательств по гуманитарному праву, в том числе защиты мирного населения и гражданских объектов. Документом предусматривается беспрепятственная доставка в Газу необходимых товаров и услуг. Также следует обеспечить доступ в сектор для сотрудников ООН и других гуманитарных организаций.