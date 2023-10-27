Вашингтон, 28 октября, 2023, 01:31 — ИА Регнум. На главу киевского режима Владимира Зеленского обрушился двойной удар со стороны союзников после отказа Венгрии и Словакии оказывать военную помощь украинской армии. Об этом написал американский журнал Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Ранее обе страны оказывали посильную помощь Украине, поставляли боеприпасы, оружие, технику и даже истребители. Теперь же, по заключению издания, Зеленский сталкивается с растущей проблемой в Центральной Европе.

«Зеленскому нанесли двойной удар. Лидеры-популисты, включая новоизбранного премьер-министра Словакии, выступают против военной помощи Киеву со стороны Европейского союза и НАТО», — признали авторы.

По мнению издания, отказ стран от помощи Зеленскому помешает Евросоюзу соблюдать санкции против России.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его коллега из Словакии Роберт Фицо на саммите Евросоюза в Брюсселе выступили против финансирования Украины в размере 50 млрд евро.

Как объяснил Фицо, его отказ вызван высоким уровнем коррупции на Украине, а также есть личная неприязнь к Украине. Фицо сообщил главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен о том, что Братислава впредь не будет оказывать Украине военную помощь.

Орбан заявил, что власти Венгрии не примут решения по Украине, пока не услышат убедительной аргументации.

При этом страны — участницы Евросоюза пока не нашли взаимопонимания и не смогли согласовать изменение многолетнего бюджета организации.