Рамалла , 28 октября, 2023, 00:19 — ИА Регнум. Военная группировка «Бригады Аль-Кассам» отражает наступление ЦАХАЛ в секторе Газа, сообщили 27 октября в палестинском движении ХАМАС.

Иван Шилов ИА Регнум Хамас

«Бригады Аль-Кассам» противостоят вторжению израильской армии, <…> на земле идут ожесточенные столкновения», — заявили в организации.

Бои идут на северо-востоке анклава в районе Бейт-Хануна и к востоку от лагеря Аль-Бурейдж, добавили в ХАМАС.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября в Армии обороны Израиля заявили, что расширение военных действий ЦАХАЛ в секторе Газа не является официальным началом наземной операции.

В США пытаются убедить Израиль не проводить полномасштабную наземную операцию в Газе. Вместо этого израильтянам предлагают сосредоточиться на более «точечных» ударах авиации и спецназа.

В Вашингтоне при этом нет большой уверенности в отказе ЦАХАЛ от полномасштабного вторжения. Израильская атака может привести к подрыву усилий по освобождению заложников, это чревато множественными жертвами среди мирных палестинцев и солдат ЦАХАЛ, говорится в газете The Washington Post.

Источники телеканала Al-Arabiya сообщили, что между ХАМАС и Израилем при посредничестве Египта и Катара идут переговоры об освобождении заложников. ХАМАС просил о длительном перемирии, но Израиль отказался давать ответ на это предложение.

Генеральная Ассамблея ООН 27 октября приняла резолюцию по Ближнему Востоку, разработанную группой арабских стран при поддержке России. Документ внесли на рассмотрение представители Иордании. За принятие резолюции проголосовали 120 государств, в том числе Россия. Не поддержали резолюцию 14 стран, ещё 45 воздержались.