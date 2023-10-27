Вашингтон, 28 октября, 2023, 00:08 — ИА Регнум. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский 27 октября продемонстрировал на заседании Совбеза обломки западных ракет, которыми украинские боевики били по гражданским объектам.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Посмотрите на эти обломки и представьте, что они разлетаются с огромной скоростью», — сказал российский дипломат.

Полянский показал обломки ракеты, выпущенной из установки HIMARS по администрации Херсонской области в сентября 2022 года, тогда погибли три человека, многие получили ранения.

Также члены СБ ООН увидели обломок с места обстрела моста ракетами Storm Shadow, производства Великобритании и Франции.

Первый зампостпреда РФ при ООН подчеркнул, что все представленные обломки являются вещественными доказательствами того, как поставляемое Киеву западное вооружение активно используется украинцами для нападения на объекты гражданской инфраструктуры.

При этом Полянский указал на продолжающиеся поставки западного оружия киевскому режиму. Около 20% вооружения, которое поставляется Киеву, уходит на чёрный рынок, добавил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, конфликт на Украине привёл к тому, что западные страны расходуют больше вооружений, чем производят, с трудом восполняя отправляемые Киеву запасы оружия. В большинстве стран засекречено, сколько именно передано и насколько велики пробелы в запасах оружия, заявил старший преподаватель разведки Норвежского оборонного колледжа Том Ресет.

В Британии признали неэффективность поставленных Киеву Вашингтоном американских дальнобойных ракет ATACMS из-за контрмер Вооружённых сил России. Наращивание западной военной помощи и новая поставка ракет Украине не повлияют на ход конфликта, украинская армия провалила контрнаступление и получила тяжёлый удар.