Тель-Авив, Израиль, 27 октября, 2023, 23:55 — ИА Регнум. Подполковник Армии обороны Израиля Питер Лернер сказал, что расширение военных действий ЦАХАЛ не является официальным началом наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал ABC.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

Издание написало, что Лернер опроверг утверждение о том, что расширение операции является официальным ожидаемым наземным вторжением в сектор Газа.

При этом пресс-секретарь израильской армии генерал Даниэль Хагари говорил, что армия Израиля в последние дни проводила наземные маневры на территории сектора Газа, и с вечера 27 октября эти операции расширятся.

Как сообщало ИА Регнум, наземная операция Армии обороны Израиля в Газе, как и отказ от неё, чревата большими проблемами для Тель-Авива, поэтому власти Израиля не принимают окончательного решения, заявил востоковед Артём Кирпичёнок. Наземная операция изначально была под вопросом прежде всего потому, что под угрозу поставлена жизнь заложников, у многих из которых есть высокопоставленные родственники, отмечал эксперт.

У границы Израиля и сектора Газа работает артиллерия, идут танковые обстрелы, также в регионе замечены истребители.

Израиль предложил ХАМАС установить режим прекращения огня в обмен на освобождение всех заложников, однако предложение было отклонено. В свою очередь ХАМАС просил о длительном перемирии, но Израиль отказался давать ответ на это предложение.

США пытаются убедить Израиль не проводить полномасштабную наземную операцию в Газе. Вместо этого израильтянам предлагают сосредоточиться на более «точечных» ударах авиации и спецназа.