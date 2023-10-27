Москва, 27 октября, 2023, 23:30 — ИА Регнум. Пока нет технической возможности выдачи электронных паспортов в России. Об этом сообщила начальник управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Екатерина Штукина / РИА Новости

Закон по выдаче электронных паспортов уже в действии, но возможности, именно технической, пока нет.

«Но возможность законодатель заложил для того, чтобы мы стремились к информатизации», — сказала Казакова в эфире телеканала «Россия-24».

Казакова добавила, что в перспективе такая возможность будет.

Электронный паспорт должен был представлять собой пластиковую карту с электронным носителем информации.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 18 сентября 2023 года подписал указ о введении в стране цифрового паспорта. В тексте документа определяются случаи и порядок использования цифрового удостоверения вместо бумажного.

Бумажные оригиналы документов, удостоверяющих личность, сохраняют свой статус даже при наличии их цифровых копий, заявляли в Минцифры.

Предъявление электронных сведений из документов госорганов с использованием «Госуслуг» приравнивается к предъявлению оригиналов.