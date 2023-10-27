Вашингтон, 27 октября, 2023, 23:15 — ИА Регнум. В Белом доме пытаются убедить Израиль не проводить полномасштабную наземную операцию в Газе. Вместо этого израильтянам предлагают сосредоточиться на более «точечных» ударах авиации и спецназа, сообщила 27 октября газета The Washington Post со ссылкой на чиновников США.

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«Администрация Байдена призывает Израиль воздержаться от полномасштабного наземного вторжения и вместо этого провести «хирургическую» кампанию с применением авиаударов и рейдов спецназа», — сослался корреспондент издания в соцсети Х на пять представителей американских властей.

В издании отметили, что в Вашингтоне при этом нет большой уверенности в отказе ЦАХАЛ от полномасштабного наземного вторжения. Израильская операция может подорвать усилия по освобождению заложников, что приведёт к множественным жертвам среди мирных палестинцев и солдат ЦАХАЛ.

Как сообщало ИА Регнум, 27 октября Армия обороны Израиля объявила о расширении масштабов наземных манёвров в секторе Газа. Израиль готов защищать безопасность своей страны «на всех фронтах», заявил представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари.

В палестинском движении ХАМАС заявили, что Израиль атаковал Газу с суши, моря и воздуха. У границы Израиля и сектора Газа работает артиллерия, идут танковые обстрелы, также в регионе замечены истребители.

Ситуация в Израиле обострилась 7 октября после нападения бойцов палестинского радикального движения ХАМАС на соседние с границей районы и ракетных обстрелов территории Израиля. Тель-Авив ввёл полную блокаду сектора и начал подготовку к наземной операции, нанося удары по Газе.