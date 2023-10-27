Лондон, 27 октября, 2023, 22:57 — ИА Регнум. Радикальная группировка ХАМАС готова освободить пленных иностранцев в обмен на пятидневное прекращение огня, заявил в интервью британской газете Financial Times член руководства палестинского движения за рубежом Али Барака.

Иван Шилов ИА Регнум

Барака при этом добавил, что для освобождения израильских пленных ХАМАС выдвинет дополнительные условия.

«Этих мы держим для обмена (пленными)», — подчеркнул представитель движения.

Ни одного израильского солдата просто так не освободят, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября американский телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что переговоры под руководством Катара по освобождению израильских пленных достигли значительного прогресса, но проблемы ещё есть. Переговоры продолжаются.

По данным новостного израильского портала Ynet, более половины пленных палестинского движения ХАМАС имеют иностранные паспорта, среди них по меньшей мере шесть россиян. В числе заложников также находятся 54 тайца, 15 аргентинцев, 12 немцев, шесть французов, ссылается издание на полученную информацию от израильских властей.

В Армии обороны Израиля 22 октября заявили, что в заложниках у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа находятся 212 человек. Ранее ЦАХАЛ располагала сведениями о 210 заложниках.