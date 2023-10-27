Вашингтон, 27 октября, 2023, 22:54 — ИА Регнум. В минобороны США заявили, что планируют усовершенствовать ядерную бомбу B61.

Wilson44691 Бомба B-61

В опубликованном заявлении Пентагона говорится, что планируется модернизирование свободнопадающей ядерной бомбы В61 в вариант В61-13.

Работы будут начаты в том случае, если будет получено одобрение Конгресса и выделено необходимое финансирование.

Как сообщало ИА Регнум, после слов президента России Владимира Путина о возможном отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ) США должны пересмотреть свою ядерную политику. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

По мнению эксперта, если бы возобновилась гонка вооружений, США бы проиграли её, поскольку в этой сфере Россия ушла далеко вперёд. Он подчеркнул, что Москва уже модернизировала свои ядерные силы и начала бы ​​гонку с непреодолимым преимуществом в системах доставки ядерного оружия.

Госдепартамент США 7 октября выпустил заявление, в котором выразил беспокойство в связи с планами России по ДВЗЯИ. В американском ведомстве выразили мнение, что такой шаг якобы подвергает опасности глобальные нормы о запрете испытания ядерных бомб.

Посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что Вашингтон ведёт себя двулично, выступая за запрет на проведение ядерных испытаний, но не утверждая его сам.