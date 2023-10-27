Лондон, 27 октября, 2023, 22:32 — ИА Регнум. В канализации на полигоне в подконтрольной Киеву части Запорожской области полиция обнаружила тело пропавшего без вести 36-летнего британского наёмника Дэниела Берка, сообщила 26 октября газета The Sun.

Иван Шилов ИА Регнум

«Результаты ДНК-теста Дэниела положительны», — цитирует издание отца наёмника.

Известно, что найденное в канализации тело Берка обнаружили с помощью австралийско-алжирского наёмника Абдельфетаха Нурина. По его словам, он застрелил британца по ошибке, до пропажи Берк находился с ним на полигоне, но Нурин покинул его уже без британца.

После этого боевик помогал полиции с поисками тела, объяснив свой поступок как ненамеренное убийство, а ушёл потому что не знал, как действовать после этого.

Как сообщало ИА Регнум, британского наёмника Джордана Чедвика обнаружили мёртвым со связанными руками в водоёме на Украине. Его мог пытать и убить другой боец из Великобритании. До поездки на Украину Чедвик служил в шотландской гвардии. Он отправился на Украину в 2022 году, чтобы вступить в Интернациональный легион.

Ранее колумбийские военные советники, обучающие украинских солдат, пожаловались на унижение и избиение со стороны сотрудников Главного управления разведки минобороны Украины. В соцсетях один из колумбийцев рассказал об обращении украинских военных с иностранными коллегами как с собаками. По его словам, люди бегут от ВСУ «именно из-за постоянных унижений». Из данной группы колумбийских наёмников на Украине уже погибли 25 человек.

Военный эксперт Иван Коновалов считает, что украинские военные не уважают никого, кроме США, поэтому относятся как к колумбийским, так и к европейским военачальникам по-хамски. Украинцы продолжают хоть как-то прислушиваться только к американским руководителям, сказал он.