Москва, 27 октября, 2023, 21:54 — ИА Регнум. Цены на дизельное топливо на некоторых АЗС в России выше средних по стране из-за того, что там продаётся брендированное дизельное топливо, заявил 27 октября вице-премьер Александр Новак.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

«Отдельные заправки держат цены значительно выше из-за того, что продают только брендированное дизельное топливо с приставкой «экто» или «евро». Такого быть не должно. Необходимо обеспечить потребителю выбор — покупать базовое топливо по более низким ценам или дорогое брендированное», — цитирует Новака пресс-служба правительства России.

Средняя цена за литр дизельного топлива на АЗС России составляет 63 рубля, отметил также вице-премьер.

Как сообщало ИА Регнум ранее, правительство России для стабилизации цен на автомобильное топливо 21 сентября ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что мера будет действовать столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на внутреннем топливном рынке.

Новак 4 октября заявил, что после введения запрета на экспорт топлива биржевые цены на него снизились на 16-20%. Он добавил, что цены стали снижаться почти во всех регионах России. 9 октября вице-премьер сообщил, что снижение цен на топливо зафиксировано в 81 регионе России.

11 октября президент России Владимир Путин заявил, что базовым приоритетом России в энергетической сфере является обеспечение внутреннего рынка и достаточное предложение топливно-энергетических ресурсов внутри страны. Речь идёт не только о текущих потребностях бизнеса и граждан, власти намерены работать над качественным развитием рынка и увеличением его ёмкости, сказал президент на пленарном заседании «Российской энергетической недели».