Москва, 27 октября, 2023, 20:56 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил 12 уголовных дел по факту уклонения от прохождения военной службы, сообщила 27 октября пресс-служба СК в своём Telegram-канале.

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По данным следствия, двенадцать уроженцев Средней Азии призывного возраста ранее получили гражданство РФ. В октябре текущего года фигуранты, не имея оснований для освобождения и отсрочки от военной службы, не явились в столичные военкоматы по повесткам.

«Следователями СКР проводится комплекс следственных и процессуальных действий, изучаются личные дела призывников», — добавили в СК.

Как передавало ИА Регнум, в России 1 октября стартовал осенний призыв на военную службу. Для прохождения службы планируется призвать 130 тыс. человек.

В 2023 году в России приняли поправки о прохождении военной службы. Так, в них включили повышение призывного возраста до 30 лет, повышение предельного возраста пребывания в запасе отдельных категорий россиян, правила службы по контракту, размеры штрафов и другие изменения.

Полковник в отставке Виктор Литовкин заметил, что повышение верхней границы призывного возраста даёт человеку возможность закончить техникум или институт, не прерывать учёбы и прийти в армию уже подготовленным. Таким образом, на службе он сможет выполнять работу по полученной специальности или близко к ней, отметил эксперт.