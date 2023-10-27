Рамалла , 27 октября, 2023, 20:51 — ИА Регнум. В военном крыле палестинского движения ХАМАС — бригаде «Аль-Кассам» — заявили 27 октября, что за последний час дважды обстреляли Тель-Авив.

Иван Шилов ИА Регнум

«Бригады «Аль-Кассам» вновь обстреливают Тель-Авив в ответ на сионистскую (израильскую. — Прим. ред.) резню мирных жителей», — говорится в заявлении военного крыла ХАМАС, которое приводит «РИА Новости».

Ранее источники телеканала Al-Arabiya информировали, что Израиль предложил ХАМАС установить режим прекращения огня в обмен на освобождение всех заложников, однако предложение было отклонено. В свою очередь ХАМАС просил о длительном перемирии, но Израиль отказался давать ответ на это предложение.

Утром 27 октября израильская армия провела новый наземный рейд в секторе Газа. Сухопутные войска ЦАХАЛ в сопровождении истребителей и беспилотников провели дополнительный рейд в центральной части сектора.

Сообщалось, что авиация и артиллерия армии Израиля нанесли удары по объектам, принадлежащим ХАМАС, в районе Шуджаия и других частях сектора Газа. По окончании операции войска покинули этот район.

Как передавало ИА Регнум, ситуация в Израиле обострилась 7 октября после нападения бойцов палестинского радикального движения ХАМАС на соседние с границей районы и ракетных обстрелов территории Израиля.

Тель-Авив ввёл полную блокаду сектора Газа и начал подготовку к наземной операции, нанося удары по Газе. По данным палестинских властей, число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа превысило 7,5 тыс., пострадали более 17,4 тыс. человек.