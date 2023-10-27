Тель-Авив, Израиль, 27 октября, 2023, 20:24 — ИА Регнум. Сухопутные войска Армии обороны Израиля вечером 27 октября расширяют масштабы наземных манёвров в секторе Газа, заявил представитель израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари.

Иван Шилов ИА Регнум

Израиль готов защищать безопасность своей страны «на всех фронтах», добавил он.

Ситуация в Израиле обострилась 7 октября после нападения бойцов палестинского радикального движения ХАМАС на израильские города и ракетных обстрелов из сектора Газа. Тель-Авив ввёл полную блокаду сектора, объявил о подготовке наземной операции и начал наносить удары по Газе. Число погибших в секторе, по данным местного министерства здравоохранения, превысило 7,5 тыс. человек. Власти Израиля сообщали о 1500 погибших жителях страны.

Президент России Владимир Путин ранее назвал происходящее в регионе гуманитарной катастрофой, призвал остановить кровопролитие и выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства. Президент отметил, что Россия на своём опыте знает, что такое терроризм, и вместе с тем подчеркнул, что наземная операция в Газе может привести к огромным жертвам. Также он заявил об опасности расширения конфликта.

Западные власти через свои СМИ настойчиво продвигают тезис о том, что Россия заинтересована в эскалации конфликта на Ближнем Востоке, но факты говорят об обратном: резолюцию России с призывом к прекращению огня заблокировали США, отметила 27 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Наземная операция Армии обороны Израиля в Газе, как и отказ от неё, чревата большими проблемами для Тель-Авива, поэтому власти Израиля не принимают окончательного решения, заявил в беседе с ИА Регнум востоковед Артём Кирпичёнок. Наземная операция изначально была под вопросом прежде всего потому, что под угрозу поставлена жизнь заложников, у многих из которых есть высокопоставленные родственники, отмечал эксперт.