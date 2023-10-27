Москва, 27 октября, 2023, 20:20 — ИА Регнум. Корреспондентам МИЦ «Известия» Ивану Литомину и Николаю Иванову в одном из магазинов Москвы помешали снять сюжет о ценах на продукты, сообщила 27 октября столичная прокуратура в своём Telegram-канале.

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Как отмечается в сообщении, прокуратура города взяла на контроль установление обстоятельств воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

«По предварительной информации, 27 октября в магазине на ул. Орджоникидзе к корреспонденту съемочной группы МИЦ «Известия», действующему по редакционному заданию, применена физическая сила мужчиной, представившимся сотрудником магазина», — рассказали в прокуратуре.

Как отметили в «Известиях», сюжет готовился для итоговой программы новостей. Журналисты проверяли цены на определенные продукты питания. Физическая сила применялась к корреспонденту Ивану Литомину.

Как передавало ИА Регнум, 18 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на журналистов ВГТРК в Москве. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Фигуранты были задержаны.

17 августа съёмочная группа программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия-24» снимала репортаж о так называемых профессиональных соседях в одной из квартир, расположенной на улице Касимовской. Однако двое мужчин, которые в это время находились в квартире, воспрепятствовали законной профессиональной деятельности и применили физическую силу к сотрудникам телекомпании.