Москва, 27 октября, 2023, 20:22 — ИА Регнум. Заместитель начальника УВД по ЗАО Илья Лукин написал рапорт об увольнении по собственному желанию, сообщил 27 октября Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным канала, он решил покинуть должность из-за задержания нескольких следователей МВД округа в течение октября. Задержанные проходят по делу о взятке.

Последнее на настоящий момент задержание сотрудника МВД Солнцевского отдела произошло 27 октября.

Как передавало ИА Регнум, в августе следователи обратились в Тушинский суд Москвы с ходатайством об аресте начальника ОМВД Басманного района столицы Сергея Андреева по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Ему грозит до четырёх лет лишения свободы.

В июне Тверской районный суд Москвы приговорил бывшего полицейского к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки, в том числе с вымогательством в крупном размере (статья 290 УК РФ).