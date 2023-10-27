Киев, 27 октября, 2023, 19:46 — ИА Регнум. В Киеве неизвестные осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщило издание «Страна. ua» в своём Telegram-канале, опубликовав видео с места происшествия.

Кадр из видео

На записи видно, как голову памятника обмотали тканью и перевязали красной изолентой. Вандалы также нанесли на постаменте надписи «выжигать всё российское» и «деколонизацию не остановить».

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Памятник Пушкину в украинской столице был установлен в 1962 году возле центрального входа в парк, который основали в честь 100-летия русского поэта в 1899 году. Однако в 2023 году в рамках «декоммунизации» парк был переименован в честь украинского поэта Ивана Багряного.

Как ранее передавало ИА Регнум, в начале октября в украинской столице снесли установленный почти полвека назад памятник советскому писателю Николаю Островскому. Монумент с 1978 года стоял перед фасадом здания Киевского электромеханического техникума железнодорожного транспорта, где писатель учился в 1921–1922 годах. Фигуру Островского высотой около 4 м изобразили в образе мифического Прометея.

Демонтаж памятников, связанных с Россией, на Украине начался ещё в 2015 году. Тогда был принят законопроект о «декоммунизации». Однако в последнее время украинские власти начали бороться не только со всем «советским», но и со всем, что связанно с Россией и её культурой.