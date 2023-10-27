Брюссель, 27 октября, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Евросоюз разочарован тем, что Совет Федерации РФ одобрил закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом 27 октября говорится в итоговом заявлении саммита ЕС.

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«Европейский союз глубоко разочарован тем, что российский парламент принял закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ», — говорится в документе.

Как сообщало ИА Регнум, Госдума 18 октября приняла в третьем чтении закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ, Совет Федерации единогласно его одобрил на заседании 25 октября.

Президент РФ Владимир Путин 5 октября во время заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что Россия может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, поскольку США его до сих пор не ратифицировали, но решение по этому вопросу может принять только Госдума.

ДВЗЯИ, принятый Генеральной ассамблеей ООН в 1996 году, вводит запрет испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов в гражданских или военных целях в любом месте. В силу он не вступил, поскольку не все страны, без участия которых договор не имеет смысла, ратифицировали его.