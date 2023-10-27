Москва, 27 октября, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Выставка Музея музыки «Сергей Рахманинов: «Я — русский композитор» открылась в Новой Третьяковке в Москве, сообщила 27 октября пресс-служба Министерства культуры России в своём Telegram-канале.

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«Наши учреждения представили ещё один масштабный уникальный проект для всех поклонников творчества выдающегося артиста в год его 150-летия», — сказано в сообщении.

В Минкультуры уточнили, что впервые выставка о музыке и композиторе проходит в художественном музее. Там представлены 170 экспонатов, среди которых — рукописи знаменитого Второго концерта для фортепиано с оркестром, картины Репина, Васнецова, Коровина, Бёклина, Кандинского, Саврасова, Куинджи из собраний Музея музыки, Эрмитажа, Третьяковской галереи, а также фрески из Новгородского музея-заповедника.

Посмотреть выставку можно до 28 января 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября сообщалось, что хор Университета Моргана, в котором поют только чернокожие, сорвал овации в Карнеги-холле в Нью-Йорке, исполнив на русском языке первую часть «Всенощного бдения» Сергея Рахманинова.

Выступление состоялось по случаю 150-летия со дня рождения великого композитора. Его организовал Фонд культурного обмена (The Cultural Exchange Foundation).

Дирижер Нью-Йоркской оперы Константин Орбелян уточнил, что концерты по случаю юбилейной даты должны пройти в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Далласе, Хьюстоне, Бостоне, Чикаго и Вашингтоне. Он выразил надежду на то, что классическая музыка поможет преодолеть кризис в российско-американских отношениях.