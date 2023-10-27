Москва, 27 октября, 2023, 19:27 — ИА Регнум. На Международной выставке-форуме «Россия» в ходе просветительского марафона «Знание. Первые» Российского общества «Знание» перед молодыми слушателями выступят известные политики, предприниматели, учёные, деятели культуры и спорта, сообщили ИА Регнум в пресс-службе общества.

Владимир Вяткин/РИАНовости

«Запланировано более 170 выступлений по шести трекам: Знание. Родина, Знание. Общество, Знание. Сила, Знание. Суверенитет, Знание. Инновации и Знание. Я. Они символично формируют слово «Россия», которое составляют первые буквы слов», — отметили в пресс-службе.

Предполагается, что число слушателей составит 15 тысяч человек.

О достижениях современной России молодым слушателям расскажут, в частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, вице-премьеры Виктория Абрамченко, Марат Хуснуллин, Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, Денис Мантуров и другие руководители государства.

С лекциями о культурном и историческом наследии России выступят спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры Ольга Любимова, министр финансов Антон Силуанов, художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов, художественный руководитель Московского Художественного театра им. А. П. Чехова Константин Хабенский и другие известные политики и общественные деятели.

В числе лекторов других треков марафона — министр здравоохранения Михаил Мурашко, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин, а также учёные и руководители целого ряда общественных организаций.

«Мы надеемся, что знания о развитии России и её достижениях в 21-м веке станут опорой для нашей молодёжи и источником вдохновения при поиске собственных инновационных идей, проектов, при построении карьеры. Потому что именно с этого начинаются новые победы молодого поколения во имя будущего великой России», — отметил глава Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Выставка-форум «Россия» откроется 4 ноября в Москве на ВДНХ и продлится до 12 апреля 2024 года. Посетителям представят экспозиции всех 89 регионов России, ведомств, корпораций и организаций. В рамках выставки также запланирована обширная культурная, образовательная и деловая программа.

В частности, общество «Знание» представило образовательную программу выставки-форума, в павильонах ВДНХ откроются семь лекториев, где будут рассказывать о современных достижениях России в разных сферах. Также будут проведены просветительские авторские экскурсии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимир Путин посетит мероприятие.